Etude sur l'impact des chats sur la biodiversité

Il y a environ 12 millions de chats en France ce qui en fait l’animal domestique le plus populaire, loin devant le chien. Les chats domestiques, même bien nourris, conservent leur instinct de prédateur et tuent en moyenne plusieurs dizaines de proies par an, principalement des petits rongeurs et des petits oiseaux. La coloration des chats domestique, particulièrement variable et qui influence leur capacité de camouflage, a potentiellement un impact sur leur niveau de prédation. Notre enquête a pour but de tester une éventuelle association entre la couleur des chats et leur prédation. Etude coordonnée par E. Baudry, laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution.

Si vous avez un chat qui a accès à l’extérieur, seriez-vous d’accord pour participer à notre enquête en ligne ?

(remplir le questionnaire prend moins de 3 minutes)